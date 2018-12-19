Супруга прославленного исполнителя и автора-песенника Олега Газманова Марина обратилась к общественности. Женщина убеждена, что если не будет диалога между людьми, то и отношения быстро завершатся.

Супруга прославленного исполнителя и автора-песенника Олега Газманова Марина обратилась к общественности. Женщина убеждена, что если не будет диалога между людьми, то и отношения быстро завершатся.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с любимым супругом. Снимок жена популярного исполнителя сопроводила рассуждением."Говорите, пожалуйста друг с другом по душам! Все начинается с недосказанности . Мы отмалчиваемся, забивая свои вопросы внутрь себя, сдерживаем свои сомнения и притворяемся, что нас это не волнует. Тяжелым грузом накапливаем эти нечистоты, держим лицо и лицемерим ….а если не получается не обращать внимание , то все это начинает гнить внутри тебя. Разговаривайте друг с другом, пожалуйста! Когда заканчивается диалог, заканчиваются отношения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к подписчикам Газманова.Интересно, что в приложении Stories Марина выложила картинку с не менее драматическим текстом: "Бывает, держишься, стойко переносишь все удары судьбы, и тут целлофановый пакетик не открывается, и все, понеслось". От себя Марина добавила: "У меня так бывает".Поклонники поддержали Газманову и осыпали комплиментами и ее, и супруга. "Это правда.. и так это актуально", "Какая Вы красивая пара😍, глаз не отвести, любовью светитесь, она у Вас изнутри излючается. Это так здорово. Добра Вам, позитива, и радуйте нас почаще своми фото и постами", "Какие правильные слова...🙏", "Вы вне времени и возраста🎈 стильные, счастливые, красивые, любящие и любимые...", "Обожаю с детства ❤️ Вы очень красивая пара и дети ваши очень красивые. 🌼 Здоровья вам крепкого счастья", "Марина ,истинные слова!!!" – прокомментировали запись Газмановой подписчики.