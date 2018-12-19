Жители острова Казачьи луга оказались отрезанными от цивилизации. Когда-то Казачьи луга были обычным поселком, но после сильного разлива реки в 1971 году пойма Иркута стала больше, а село превратилось в остров. И теперь каждый год местные жители становятся заложниками его границ.

Жители острова Казачьи луга оказались отрезанными от цивилизации. Когда-то Казачьи луга были обычным поселком, но после сильного разлива реки в 1971 году пойма Иркута стала больше, а село превратилось в остров. И теперь каждый год местные жители становятся заложниками его границ. С мая по октябрь людей перевозит паром, потом все перемещаются как могут. Пока лёд не намерзнет.Казалось бы, гиблое место. Но старожилы не уезжают с острова, а новосёлов прибавляется: доступная земля, свежий воздух и тишина, возможность вкладывать в жилье материнский капитал.С 2014 года люди просят у администрации построить хотя бы пешеходный мост через Иркут. Но чиновники отвечают, что сначала надо переделать генеральный план города. А это дело не быстрое. Но в администрации пообещали, что к концу года мост собираются утвердить документально."Видимо, мост появится в ближайшие годы — 19-й, 20-й, 21-й годы. И будут заложены бюджетные деньги на строительство этого мероприятия", — заявили в администрации Иркутска.Также власть пообещала помочь людям в перемещении на время ледостава.Правда, корреспондент ВГТРК Илья Буклов в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, что председатель товарищества Казачьи луга заявил, что по плану не будет не только моста, но даже не предусмотрено финансирование создания ледовой переправы."Для жителей Казачьих лугов есть главная новость – финансирования не будет", — констатировал Илья Буклов.