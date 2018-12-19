Женщина проникла в дом к родственнице, откуда похитила имущество на сумму 17000 рублей.

В октябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району обратилась жительница одного из сел района, которая сообщила о том, что из ее частного дома похищен смартфон, планшет, туалетная вода. Сумма ущерба составила 17000 рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).На место преступления незамедлительно выехали сотрудники полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по обнаруженным экспертом-криминалистом следам пальцев, полицейским удалось установить подозреваемую – ранее судимую 49-летнюю местную жительницу, которая является дальней родственницей потерпевшей. Обвиняемая была задержана сотрудниками полиции, все похищенное изъято.Злоумышленница свою вину признала, пояснив, что, повредив оконную раму, проникла в дом потерпевшей, откуда похитила имущество. Похищенным она планировала распорядиться по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.