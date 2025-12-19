Во Владимирской области в этом году более 1,8 млрд рублей направили на развитие сферы физической культуры и спорта. Порядка 650 млн рублей из них выделили на поддержку муниципальных

Во Владимирской области в этом году более 1,8 млрд рублей направили на развитие сферы физической культуры и спорта. Порядка 650 млн рублей из них выделили на поддержку муниципальных образований. В Муроме создан модульный спортзал для занятий дзюдо, самбо и рукопашным боем. Сейчас завершается благоустройство территории – вокруг этого центра единоборств будут расположены зона воркаута, столы