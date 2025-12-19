Приходит мужик к доктору.
- На что жалуетесь?
- Да, вот доктор яйцо посинело.
- Покажите-ка. Н-да-а-а... Традиционная медицина здесь бессильна, но попробуем.
Доктор достает с полки громадный талмут, и долго листает.
- Во! Нашел! Народная китайская мудрость гласит, если посинело одно яйцо, надо отрезать левую ногу.
- К хирургу!
На следующий день приходит опять мужик, на костылях к доктору.
- На что жалуемся?
- Доктор, еще и второе яйцо посинело!
- Н-да-а... Бессильна здесь медицина. Но попробуем...
Доктор достает с полки в два раза больший талмут, и час листает.
- Во! Есть! Народная китайская мудрость гласит, если посинели два яйца, надо отрезать правую ногу.
- К хирургу!
Опять приезжает на коляске тот мужик к доктору.
- Что опять!
- Но доктор, так и не
