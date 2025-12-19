Главная новогодняя ель в центре Владимира готовится к финальному этапу установки. Работы вышли за первоначальные сроки, однако уже в ближайшие дни конструкция будет полностью завершена и

Главная новогодняя ель в центре Владимира готовится к финальному этапу установки. Работы вышли за первоначальные сроки, однако уже в ближайшие дни конструкция будет полностью завершена и начнёт радовать горожан. Подрядчика также подгоняет прокуратура области. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки были выявлены нарушения при исполнении муниципального контракта. В пресс-релизе прокуратуры говорится: Контрактом установлены