Приставы не в полной мере используют свои полномочия.

В Селивановском районе Владимирской области нашли серьезные нарушения в работе судебных приставов, касающиеся взыскания алиментов. Как оказалось, приставы не в полной мере используют свои полномочия, из-за чего должники успешно уклоняются от выплат. Об этом рассказалиВ частности, недостаточно эффективно ведется поиск имущества неплательщиков – отсутствуют запросы в регистрирующие и банковские органы, либо нет ответов на отправленные запросы. Также не направлялись запросы в военкоматы для проверки прохождения воинской службы должниками.Помимо этого, были зафиксированы случаи несвоевременного прекращения исполнительных производств при отсутствии задолженности, что, наоборот, нарушало права уже бывших должников, например, ограничивая их в праве управления транспортными средствами.По итогам проверки прокуратура Селивановского района внесла представление в Управление ФССП России по Владимирской области, и теперь устранение этих нарушений находится под ее контролем.