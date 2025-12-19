В начале 2026 на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области ожидаются пробки. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает о введении временных ограничений движения на участках федеральной

В начале 2026 на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области ожидаются пробки. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает о введении временных ограничений движения на участках федеральной трассы в связи с капитальным ремонтом искусственных сооружений. Первым этапом станет ремонт моста через реку Колокша в сторону Нижнего Новгорода. Речь о 166-м километре трассы в Собинском муниципальном