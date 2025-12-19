Украшения должны были быть установлены до 10 декабря, но подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.

Во Владимире нашли нарушения при монтаже новогодней ели и светодинамического шатра на Соборной площади. Об этом рассказалиВыяснилось, что МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на сумму более 9,4 млн рублей. Согласно контракту, украшения должны были быть установлены до 10 декабря, но подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.В связи с этим, прокурор города Владимира внес представление индивидуальному предпринимателю. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.