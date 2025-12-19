Сенатор РФ от Владимирской области Владимир Киселев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с новогодней ели в Совете Федерации шарик с мечтой

Сенатор РФ от Владимирской области Владимир Киселев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с новогодней ели в Совете Федерации шарик с мечтой 13-летней Елизаветы из Кольчугино. Девочка увлекается математикой и информатикой, участвует в олимпиадах и мечтает работать в IT-сфере. Она загадала в подарок конструктор. Владимир Киселев пообещал лично выбрать подходящий набор