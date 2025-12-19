Мужчина, работая в строительной фирме, в апреле 2023 года уговорил клиента заключить с ним личный договор на проектные работы по заниженной цене.

Во Владимире прокурор направил в суд дело против 36-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом рассказалиМужчина, работая в строительной фирме, в апреле 2023 года уговорил клиента заключить с ним личный договор на проектные работы по заниженной цене.Получив 70 тысяч рублей, злоумышленник скрылся в соседней области, не выполнив обещаний. Обвиняемый полностью признал свою вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Владимира.