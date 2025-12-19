Лидирующие позиции заняли пенсионное обеспечение, доступность медицины и лекарств, транспортные проблемы, а также вопросы поддержки семьи и детей.

Жители Владимирской области задали президенту Владимиру Путину самые актуальные вопросы в ходе Прямой линии 19 декабря 2025 года. Лидирующие позиции заняли пенсионное обеспечение, доступность медицины и лекарств, транспортные проблемы, а также вопросы поддержки семьи и детей.Эти обращения находятся под пристальным вниманием регионального отделения «Народного фронта».Отметим, что прошлогодний список тем был весьма схож, включая льготные лекарства, жилье, дороги, благоустройство, начисление пенсий и медицину, что свидетельствует о сохраняющихся приоритетах и проблемных точках в регионе.