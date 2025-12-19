Также суд приговорил нарушителя к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В Судогде Владимирской области суд вынес приговор местному жителю, повторно пойманному за рулём в нетрезвом виде. Мужчина, уже имевший судимость за пьяное вождение, в январе 2025 года вновь сел за руль «Мазда-3» после употребления алкоголя. Об этом рассказалиЕго остановили сотрудники ДПС у здания полиции на улице Заречной. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения.Суд приговорил нарушителя к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортом на 3 года 2 месяца. Кроме того, его автомобиль «Мазда-3» был конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.