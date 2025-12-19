В одном из кафе Костерево между обвиняемым и другим посетителем произошел конфликт.

В Петушках Владимирской области готовится к суду уголовное дело: 27-летний житель Костерево обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказалиПо версии следствия, 21 сентября 2025 года в одном из кафе Костерево между обвиняемым и другим посетителем произошел конфликт. Ссора продолжилась на улице, где злоумышленник жестоко избил незнакомца, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами, в том числе по голове.Потерпевший скончался 25 сентября 2025 года в реанимации Петушинской районной больницы от тяжелой черепно-мозговой травмы. Дело рассмотрит Петушинский районный суд.