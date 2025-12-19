Будучи активным подписчиком телеграм-канала запрещенной в России террористической организации, перевел ей криптовалюту.

Во Владимирской области пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Как рассказали в пресс-службе УФСБ, в декабре 2024 года мужчина, будучи активным подписчиком телеграм-канала запрещенной в России террористической организации, перевел ей криптовалюту.Эти средства, как полагают, предназначались для приобретения боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и другой техники, используемой против российских военнослужащих в зоне проведения СВО.В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.