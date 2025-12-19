Мужчина откусил нос отчиму своей девушки.

В Вязниках Владимирской области городской суд 18 декабря 2025 года удовлетворил иск местного жителя о возмещении вреда здоровью и морального ущерба. Об этом сообщает объединеннаяИстец пострадал, получив серьезные травмы лица, включая ампутацию части носа, что классифицировано как тяжкий вред здоровью.Ответчик уже осужден и теперь должен выплатить потерпевшему 1 000 000 рублей за моральный вред и 377 900,50 рублей за материальные расходы на лечение и восстановление внешности. Решение суда пока не окончательное.