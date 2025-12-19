Случай произошёл 17 декабря, во Владимире. Обеспокоенные жители многоэтажки обратились за помощью в поисково-спасательный отряд г. Владимира. Мужчина-инвалид по соседству три дня не выходил

Случай произошёл 17 декабря, во Владимире. Обеспокоенные жители многоэтажки обратились за помощью в поисково-спасательный отряд г. Владимира. Мужчина-инвалид по соседству три дня не выходил на связь, но при этом была слышна его не разборчивая речь. Спасатели приехали, вскрыли дверь и увидели мужчину среди вещей на полу. Видимо хозяин квартиры страдает синдромом Плюшкина, т.е. патологическим накопительством.