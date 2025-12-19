Приехало в Тбилиси два украинца по делам. В свободное время решили посмотреть на достопремечательности столицы Грузии, пошли на кладбище. А там шикарные каменные усыпальницы, обелиски - шедевры архитектуры. Ходят они, читают надписи: ""Гиви Орджонели 1919-1985. Жил 7 лет"" Удивились экскурсанты, но вдруг опечатка. Идут дальше. ""Зураб Заржавелли 1937-1999. Жил 3 года"". Решили они об этой странности у смотрителя спросить:
- Почему по датам человек прожил лет 60, а приписано, что жил 3 года, 7 лет?
- Э-э, дарагой, у нас, у грузын, человек начынает жить нэ тагда, кагда радылся, а кагда у него всё есть: дэньги, красивый женщин, красывый дом, красывый жизнь! Вот, что азначает те надписи!
-Ага, понятно... Нучто ж, кум, когда я сдохну - припишешь: ""Родился мертв
еще анекдот!