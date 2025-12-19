Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» и «Владимирводоканала» досрочно закончили расчистку ливневой канализации на улице Рабочий спуск под «чёрным мостом». Движение

Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» и «Владимирводоканала» досрочно закончили расчистку ливневой канализации на улице Рабочий спуск под «чёрным мостом». Движение автотранспорта восстановлено. Изначально работы планировалось завершить сегодня, в 15.00. Из ливнеприемников убрана скопившаяся грязь, откачана вода. Введённые ранее ограничения на движение автотранспорта в данной локации сняты. На проблемы с серьезным застоем воды под “черным мостом”