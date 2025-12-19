Соседи забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь, а из его квартиры доносились странные звуки.

Во Владимире спасатели вызволили инвалида, который пролежал на полу три дня в своей заваленной до потолка квартире. Подробности рассказалиСоседи забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь, а из его квартиры доносились странные звуки. Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь и обнаружили пожилого человека, лежащего в узком проходе среди гор старых вещей. У мужчины были проблемы со здоровьем, но он отказался от госпитализации.Выяснилось, что он живёт один, и даже соцработник не смог к нему попасть.