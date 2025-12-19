Ранее жители города неоднократно жаловались на постоянные подтопления в этом месте.

Во Владимире досрочно завершили расчистку ливневой канализации на улице Рабочий спуск, расположенной под «черным мостом». Как сообщает Центр управления городскими дорогами (ЦУГД), из ливнеприемников удалена грязь и откачана вода.Ранее жители города неоднократно жаловались на постоянные подтопления в этом месте. Дождевые, талые воды и даже вода с железнодорожных путей скапливались, образуя огромные лужи летом и гололед зимой.Сейчас движение транспорта по этому участку полностью восстановлено. Стоит добавить, что этим летом ЦУГД также проводил здесь локальный ремонт дорожного полотна.