Во Владимире прошла торжественная церемония награждения молодёжи, которая проявила себя в 2025 году. Министерство молодёжной политики области чествовало десятки волонтёров, лидеров

Во Владимире прошла торжественная церемония награждения молодёжи, которая проявила себя в 2025 году. Министерство молодёжной политики области чествовало десятки волонтёров, лидеров проектов, творцов и общественников на льду комплекса «Владимир». Ребят награждали в шести номинациях: «СПОдвижники», «Твори Добро», «Новатор», «Реализатор», «Творец» и «Незаменимый». Среди них — студенты, волонтёры, организаторы и молодые профессионалы со всего региона. Как