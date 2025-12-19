Прокуратура Владимира выявила нарушение сроков установки главных новогодних конструкций на Соборной площади. Подрядчик, заключивший контракт более чем на 9,4 млн рублей, не смонтировал ёлку

Прокуратура Владимира выявила нарушение сроков установки главных новогодних конструкций на Соборной площади. Подрядчик, заключивший контракт более чем на 9,4 млн рублей, не смонтировал ёлку и праздничный шатр к положенному сроку – 10 декабря. Как установила проверка, контракт между городским Управлением наружной рекламы и индивидуальным предпринимателем был заключён ещё 13 октября. Документ предусматривал три этапа: изготовление,