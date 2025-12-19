Во Владимире завершён масштабный ремонт памятника князю Владимиру. Работы подошли к финалу: облицовочные гранитные плиты надёжно закреплены, архитектурные элементы восстановлены, сейчас

Во Владимире завершён масштабный ремонт памятника князю Владимиру. Работы подошли к финалу: облицовочные гранитные плиты надёжно закреплены, архитектурные элементы восстановлены, сейчас специалисты наносят последние штрихи — полируют поверхности и наводят порядок. Александр Федоров, зам. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира Данный памятник состоит из сложных архитектурных элементов. При производстве работ были выявлены элементы, которые не