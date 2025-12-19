Эти каналы применялись для вербовки россиян в диверсионную деятельность, рассылки ложных угроз, а также мошенничества.

Во Владимирской области силовики раскрыли нелегальные каналы связи, которые могли использоваться украинскими спецслужбами. Эти каналы применялись для вербовки россиян в диверсионную деятельность, рассылки ложных угроз, а также мошенничества. Об этом сообщила официальный представительВ рамках операции по всей России задержали 19 человек, причастных к организации работы сим-боксов и незаконному распространению российских сим-карт. У них изъято более 40 сим-боксов и свыше 9 тысяч сим-карт.Злоумышленники получали деньги от зарубежных кураторов. Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.