В Гусь-Хрустальном для Водоканала приобрели станцию водоподготовки Сокол-Ф(С)-1,5, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Гусевчан давно волновала проблема избытка железа в питьевой воде. Новое оборудование предназначено для качественной фильтрации. Станция имеет группу фильтров, электрооборудование и резервуар для чистой воды. Сам процесс водоподготовки полностью автоматизирован и интегрирован в автоматическую систему управления.В настоящий момент в посёлках Гусевский-4 и Панфилово уже начали работать две блочно-модульные станции водоподготовки. Вода, поступающая на специальные установки из подземного природного источника, получает необходимую структуру, соответствующую нормативам и технологическим требованиями.«Кстати, это оборудование установлено за счёт средств Горводоканала в рамках инвестиционной программы. Цена вопроса — 5,5 миллиона рублей. Думаю, что гусевчане уже ощутили все возможности и полезность качественной питьевой воды, поступающей в их дома», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.