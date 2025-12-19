Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично изучал вопросы до позднего вечера.

В полдень стартовала ежегодная пресс-конференция «Итоги года» с Владимиром Путиным, проходящая в традиционном формате прямой линии. Впервые в этом году для обработки миллионов обращений граждан задействован искусственный интеллект: нейросеть GigaChat анализирует вопросы, систематизирует их и формирует для главы государства сводку наиболее острых проблем. Эти запросы затем поступают в Народный фронт, Администрацию Президента и профильные министерства.Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично изучал вопросы до позднего вечера. Эксперты ожидают обсуждения таких тем, как специальная военная операция и поддержка её участников, экономика, инфляция, демография, технологический суверенитет и развитие ИИ, а также резонансные события в общественно-политической жизни.Статистика показала, что наиболее активны в обращениях женщины (66%) и граждане старше 56 лет (52%). Трансляция ведется из Гостиного двора, рядом с Московским Кремлем.