Гадание на таракане.
Поймайте на кухне таракана и внимательно присмотритесь к нему.
Если таракан бодрый и здоровый, значит у вас дома все в порядке.
Если таракан квелый - займитесь своей женой, она плохо вас кормит.
Если таракан строго черного цвета - вас ждет повышение по службе.
Если таракан рыжий - в вас влюблена блондинка.
Если таракан зеленый - это к большим деньгам в валюте.
Если таракан все время шевелит усами - вы человек энергичный, подвижный, не можете сидеть без дела.
Если таракан замер - вы философ.
Если таракан имеет удивленный вид - окружающие вас мало ценят.
Если таракан испуган - вы человек, умеющий настоять на своем.
Если таракан ярко синий, рогатый и говорит человеческим голосом - поздравляем, у вас белая горячка.
Теперь измер
еще анекдот!