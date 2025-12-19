А потом с 23 февраля.

С 2025-2026 учебного года во Владимирской области введена триместровая система обучения. Об этом рассказали в министерстве образования региона. Второй триместр начался 24 ноября и продлится до 22 февраля 2026 года, после чего будут подведены итоги и выставлены оценки.В этом учебном периоде школьников ждут две серии каникул:- Зимние каникулы: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года;- Дополнительный отдых: с 23 февраля по 1 марта 2026 года, сразу после завершения второго триместра.