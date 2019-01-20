Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – Дни.ру поинтересовались у эксперта.

Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – "Дни.ру" поинтересовались у эксперта.На Западе сейчас модно стало обвинять в харасменте живых людей. Некоторые российские знаменитости, по всей видимости, решили пойти еще дальше.По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, актриса Елена Антоненко внезапно решила о себе напомнить, затронув имя покойного Олега Табакова.Материал дополняется.