Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – Дни.ру поинтересовались у эксперта.
Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – "Дни.ру" поинтересовались у эксперта.
На Западе сейчас модно стало обвинять в харасменте живых людей. Некоторые российские знаменитости, по всей видимости, решили пойти еще дальше.
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, актриса Елена Антоненко внезапно решила о себе напомнить, затронув имя покойного Олега Табакова.
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