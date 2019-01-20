Американский эсминец Дональд Кук отправился в Черное море для обеспечения его безопасности.

Американский эсминец "Дональд Кук" отправился в Черное море для "обеспечения его безопасности". Об этом со ссылкой на ВМС США сообщает ТАСС.Ранее в Черное море был направлен десантный корабль "Форт-Макгенри".К наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота..