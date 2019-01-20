Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах к ней со стороны режиссера Олега Табакова

Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах к ней со стороны режиссера Олега Табакова. Об этом сообщает сайт kp.ru.По словам Антоненко, однажды Табаков при встрече в директорском кабинете попросил показать ему грудь. "Это было как удар ножом", — вспоминает свои эмоции актриса. Также, по словам актрисы, ее домогались режиссер Эмиль Лотяну. Такими должны были стать "пробы" перед съемками картины "Мой ласковый и нежный зверь". Роль в итоге досталась Галине Беляевой. Геннадий Полока, снимавший "Республику ШКИД", заманивал ее к себе в гостиничный номер. Не добившись своего, пригласил на роль другую актрису, вспоминает Антоненко.Последние 20 лет Антоненко живет в Америке — по окончании ВГИКа она вышла замуж за сына известного чилийского актера Нельсона Вильягры. Снялась в блокбастерах "Клан Сопрано", "Улица", "Хлеб и розы", пела в бродвейском мюзикле "Призрак оперы", работала гримером в морге. Но, несмотря на сложившуюся жизнь, хотела бы вернуться в Россию и снова играть в русском театре.