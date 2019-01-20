В чемпионате Англии по футболу завершалась субботняя программа 23-го тура. В центральном матче игрового дня Арсенал принимал Челси в лондонском дерби и одержал победу со счетом 2:0.

В чемпионате Англии по футболу завершалась субботняя программа 23-го тура. В центральном матче игрового дня "Арсенал" принимал "Челси" в лондонском дерби и одержал победу со счетом 2:0.В составе победителей мячи забили Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косьельни (39-я). "Арсенал" набрал 44 очка и вернулся на пятое место в турнирной таблице. "Челси" с 47 баллами располагается на четвертой строчке.