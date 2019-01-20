Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, долгое время не проявлявший желания встречаться со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской, наконец-то увиделся с ними по собственной инициативе. Это его первая встреча с двумя сыновьями и дочкой за последние пять лет.

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, долгое время не проявлявший желания встречаться со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской, наконец-то увиделся с ними по собственной инициативе. Это его первая встреча с двумя сыновьями и дочкой за последние пять лет.На личной странице в Instagram, которую футболист завел совсем недавно, он выложил совместное фото с детьми. "Мои клоны! Люблю вас", – подписал фотографию Аршавин.После развода с супругой Алисой Аршавин решил возобновить отношения с детьми от Юлии Барановской.