Архив панк-группы Гражданская оборона и ее лидера Егора Летова продадут на аукционе. Стартовая цена 18 лотов — 340 тысяч рублей.

Архив панк-группы "Гражданская оборона" и ее лидера Егора Летова продадут на аукционе. 18 лотов выставлены на торги аукционного дома "Литфонд". В их числе рукописный каталог музыкальной коллекции Егора Летова, более 40 аудиокассет с концертами и интервью, мастер-ленты, альбом с неизвестными и неопубликованными фотографиями с концертов и из поездок по Сибири и Америке, письмо от политика Эдуарда Лимонова с просьбой оплатить тираж газеты "Лимонка" и другие раритеты.Архив охватывает период 1980—2000 гг. Отмечается, что это один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова. "Представляет коллекционную ценность музейного уровня", — уточняется в объявлении о торгах. Они состоятся 24 января, стартовая цена лота — 340—350 тысяч рублей.Группа "Гражданская оборона" была основана в 1984 годы в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым и стала одной из самых влиятельных на панк-сцене СССР, а затем и России. Коллектив распался в 2008 году после смерти Летова от остановки сердца во сне. Самые известные песни: "Все идет по плану", "Тишина", "Анархия". В 2011 году журнал "Time Out" поместил песню "Все идет по плану" в список "100 песен, изменивших нашу жизнь".Осенью 2018 года имя Егора Летова поначалу лидировало в голосовании по присвоению аэропортам России имен выдающихся личностей, однако во второй тур голосования его кандидатура не вышла.