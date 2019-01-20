Валерия очень щепетильно относится к своему весу. Певица в любых условиях придерживается строгой диеты и занимается спортом.

Валерия очень щепетильно относится к своему весу. Певица в любых условиях придерживается строгой диеты и занимается спортом.Валерия рассказала, как ей удается сохранять стройность, даже отпраздновав 50-летие. Звезда рассказала, что придерживается строжайшей диеты и ежедневно контролирует свой вес – певица не расстается с весами даже во время гастролей."Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день. За одежду я не беспокоюсь – чемоданы собирает костюмер", – рассказала Валерия.Согласно райдеру звезды, в ее гримерке должны быть вода, фрукты и овощи. Так было и в последнем туре по Италии, кухня которой предлагает множество калорийных блюд.Куда больше исполнительница любит посещать музеи в Риме и Флоренции. "Впитываю то прекрасное, что было создано за столетия. Иногда устраиваем себе агротуры в Пьемонте, останавливаемся в небольших сельских отелях среди виноградников. Сами мы вино не употребляем, но для коллекции бере­м", – отметила Валерия.Ранее Валерия в интервью "Собеседнику" рассказала, что ее единственная дочь Анна Шульгина отделилась, выбрав свой путь.