В немецком Рупольдинге женской эстафетной гонкой 4х6 км продолжилась программа пятого этапа биатлонного Кубка мира. Сборная России, которая сенсационно выиграла предыдущую кубковую гонку в Оберхофе, на сей раз они стали пятыми, а победили француженки.

В немецком Рупольдинге женской эстафетной гонкой 4х6 км продолжилась программа пятого этапа биатлонного Кубка мира. Сборная России, которая сенсационно выиграла предыдущую кубковую гонку в Оберхофе, на сей раз они стали пятыми, а победили француженки.После предыдущего немецкого этапа тренеры сборной на три четверти поменяли победный состав, видимо, решив проверить в Германии максимальное число кандидатов в команду, которой предстоит выступать на чемпионате мира.Только Екатерина Юрлова-Перхт на последнем этапе оказалась незаменимой. Вместо Евгении Павловой, Маргариты Васильевой и Ларисы Куклиной на дистанцию вышли Анастасия Морозова, Светлана Миронова и Ирина Старых.Открывавшая гонку россиянок Морозова неплохо прошла первый рубеж, держась в тройке лучших, но вторая стрельба у Насти не задалась и она вынуждена была потратить три дополнительных патрона. В итоге эстафету Мироновой она передала лишь на 8-й позиции с отставанием в 40 секунд. Впереди шли представительницы Франции, Италии и Норвегии.Миронова после стрельбы лежа (2 промаха) откатилась на 9-е место, а на стойке еще три пули отправила в "молоко", что вывело ее лишь на 11-ю позицию с отставанием в минуту и 20 сек. Лидировала француженка Анаис Бескон, в 20-30 секундах позади шли представительницы Италии, Словакии и Германии. Впрочем, Миронова сумела выйти на финише этапа на 9-ю позицию.Старых с ходу бросилась в бой и на первом рубеже при чистой стрельбе отыграла еще два места. Но вторая стрельба у Ирины не заладилась: три промаха и, хотя эстафету она передавала четвертой, но отставание в 1 мин. 22 сек. почти не давало нашим болельщикам надежд на призовое место. Впереди шли Франция, Норвегия и Германия.Юрлова бросилась в погоню в компании шведки Ханны Оберг. После стрельбы лежа они чуть сократили отставание от чуть притормозивших норвежки и немки, а француженка Анаис Шевалье уверенно тащила "трехцветных" к победе. Она в итоге и выиграла.Марта Олсбю-Ройселанн и Дениз Херманн чуть замешкались на заключительной стрельбе, но в итоге сделали сборные Норвегии и Германии призерами. Юрлова смазала последнюю стрельбу – 3 промаха, — отпустила на чистое 4-е место шведку, а по дистанции едва не проиграла еще и Анастасии Кузьминой из сборной Словакии. Тем не менее, россиянки пятые, словачки – шестые, в восьмерке сборные Австрии и Белоруссии.