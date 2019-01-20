Как это может быть, что премьер-министр Мэй потерпела, как сказали в Лондоне, катастрофическое поражение с перевесом в 230 голосов парламент не принял ее проект соглашения о порядке выхода Британии из ЕС), а потом она же победила, когда оппозиция поставила на голосование вопрос о доверии ее правительству?

Как это может быть, что премьер-министр Тереза Мэй потерпела, как сказали в Лондоне, катастрофическое поражение с перевесом в 230 голосов парламент не принял ее проект соглашения о порядке выхода Британии из ЕС), а потом она же победила, когда оппозиция поставила на голосование вопрос о доверии ее правительству? Дадим слово "пересмешникам.Популярная в Интернете картинка: ЕС дал добро на выход британского кота, а он, когда дверь открылась, сел себе в створке и ждет. Еще одна картинка: глава британского государства, хоть и наблюдает за всем со стороны, — в ужасе. Есть, от чего.Итак, остающиеся в Евросоюзе видят, чего Лондон не хочет, но не могут уразуметь, чего он хочет. Британский избиратель — здесь все не менее занятно. С одной стороны, на референдуме небольшое, но зримое большинство проголосовало за то, чтобы выйти из ЕС. Но тот же народ избрал парламент, где в большинстве — те депутаты, кто за то, чтобы остаться. А по опросам, пройди референдум сегодня, за то, чтобы остаться, было бы и большинство народа. Но проводить повторный референдум – значит, выставить себя вообще в непонятно каком свете. Мы посмотрим на вообще другую сторону.Остров Великобритания и прилегающий европейский континент: Франция, Бельгия, Нидерланды. Вопрос: когда в проливе шторм, то это Британия отделена от Европы или Европа от Британии? Ну, да ладно, это — фигура речи.А вот что это за пролив? Россия — страна на континенте, поэтому на российских картах этот пролив — то, как его называют французы, — Ла-Манш. А самое узкое место — Па-де-Кале: по названию города Кале на французском побережье.А на британских картах? Ла-Манш звучит, как Английский канал. А самое узкое место — Дуврский пролив — по названию английского города Дувр. Именно в этом месте во Вторую мировую войну друг на друга смотрели из Европы немцы, которые тогда оккупировали Францию, а из Англии британцы.Точнее британцы смотрели с меловых скал, которые коллективно называются Белые утесы Дувра. Так же называется и знаменитая английская песня военных лет, аналог советской "Темной ночи".Именно над этими утесами во Вторую мировую войну шла битва за Британию — сражения истребителей-англичан с немецкими-истребителями и бомбардировщиками, которые пытались смести Лондон и Бирмингем, Ливерпуль и Манчестер. События вроде бы такие далекие, но их стали вспоминать опять.Вторая Мировая война давно закончилась, но ведь никто не изменил географию. Городок Фолкстон, откуда раньше ходили паромы во Францию. Как и все британские города вдоль побережья Ла-Манша, он прижат к морю. Узенькая полосочка земли между скалами и кромкой воды. И вот в этом заключается одна из главных страшилок нынешней битвы за Британию.В Британии нет выездного пограничного контроля, а собираясь на континент, в ЕС, не проходишь и таможню. Но если страна выйдет из ЕС без соглашения, то таможня появится. И тогда все эти десятки тысяч машин, грузовиков и людей, которые ежедневно пересекает Ла-Манш, превратят всю Юго-Восточную Англию в одну большую пробку. Но на борту одного из таких паромов, где недавно оказались наши коллеги из ВВС на удивление, если и паникуют, то отнюдь не все.Вот и в парламенте против плана Терезы Мэй (возможно, и плохого, но единственного) голосовали и те, кто хочет, чтобы и после "развода" Британия и ЕС входили в общую таможенную зону (без пробок на границе), и те, кто считают, что это хорошо, если уже 29 марта Британия выйдет из ЕС безо всякого соглашения, мол, сначала, наверное, и будут пробки, но зато какие потом появятся возможности!"Давайте запустим двигатели, прекратим колебаться и сметем с нашего пути последний заслон со стороны Брюсселя на пути к глобальной Британии", — заявил Борис Джонсон, член Палаты общин парламента Соединенного Королевства."Глобальная Британия" — это та Британия, которая сама может заключать соглашения о свободной торговле.Неподалеку от Дувра — маяк, который в теории показывает путь и другим отдельно взятым европейским странам. Пойдет ли остальная Европа на британский маяк, — вопрос спорный.Смотрите, что происходит в Ла-Манше. Два парома: один приходит в Англию из Франции, другой уходит во Францию. Интересно, который час на борту? По Москве без пятнадцати шесть вечера. Значит, в Англии без пятнадцати три. А в Кале на башне без пятнадцати два. Кстати, интересно, почему разное время в Англии и Франции? Смотрят ведь друг на друга.Обычная версия, чтобы фермерам в Шотландии было удобнее просыпаться для дойки коров. Но еще важнее, когда в Европе биржи уже закрыты, у Лондона — лишний час на торговлю с Америкой.А что там с Америкой? Недавно все видели, как из-за shutdown в Штатах президент Трамп потчевал гостей Белого дома фаст-фудом. Этого добра и в Британии, и везде уже полным-полно. Но что если в режим свободной торговли американцы потребуют внести и свои генетически модифицированные продукты?Газета Financial Times напомнила: что касается других кандидатов в "свободные торговцы" с отдельно взятой Британией, то, например, "у Индии будут специфические требования, трудные для Британии. Особенно облегчение визового режима для граждан Индии. Это будет трудно "продать" тем, кто голосовал за Brexit".В Пекине вряд ли простят недавний проход корабля и королевских ВМС "Альбиона" про спорным водам в Южно-Китайском море. А что же касается России...Когда в Палате общин шли дебаты уже о доверии правительству, то было понятно: даже те консерваторы, кто против плана Терезы Мэй, еще больше не хотят, чтобы премьером стал лидер лейбористов Джереми Корбин. Ему в вину ставили и желание избавиться от ядерного арсенала и (раньше такого в стенах парламента не звучало) пособничество Путину, пусть даже в Москве четко заявили: Brexit — дело Британии, а Москву если что и беспокоит, то как он отразится на ЕС, который остается крупнейшим коллективным торговым партнером России."Постоянно кто-то говорит и пишет, что Россия потирает руки и злорадствует. Ничего подобного. Мы всегда говорили, еще задолго до того, как идея Brexit обрела какие-то очертания, что в наших интересах — единый, сильный и, главное, самостоятельный Евросоюз", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Вернемся к пассажирам парома. "Я бы хотел видеть нас великой державой за пределами Евросоюза. Какими мы были когда-то. Ожидания того, что мы вернемся во времена империи, пошли ко дну. Все кончено", — говорят его пассажиры.Эти очень крутые скалы на английском побережье Ла-Манша являлись главной гарантией, почему на десант в Англию не решились ни Наполеон, ни Гитлер. Последнее успешное вторжение сюда — 1066-й год. Вильгельм Завоеватель. XI век. Он пришел из Франции. Но нас сегодня интересуют земли, расположенные чуть подальше по Ла-Маншу, — Нидерланды. Вот поистине самая близкая страна к Британии.Действительно, в генах англичан, жителей таких прибрежных графств, как Норфолк или Суффолк, больше не французского, а голландского. И это взявший английский престол король (голландец-протестант) Вильгельм Оранский окончательно сделал Англию страной, отличной от ближайших соседей.Выдержка прогноза московского аналитического центра "Евразийский контур", основанного на заявлениях правых голландских политиков: "В ближайшие пять лет в Нидерландах пройдет референдум по евро или границам, который разрушит ЕС. Не исключено, что Голландия станет играть в ЕС роль, которая прежде была за Британией".Официальная Москва рассуждает так. "Что будет, посмотрим. Естественно, мы будем готовы сотрудничать и с Евросоюзом, и с Великобританией, если все закончится выходом Великобритании из ЕС. Но в каких формах это лучше делать, будем определять, когда поймем, что на самом деле состоялось", — отметил Сергей Лавров.Но закончится ли все выходом Британии из ЕС? Проиграв дебаты по сделке с ЕС, но сохранив свой пост, Тереза Мэй осталась в той же ловушке. Но в ЕС уже сказали, что на какие-то существенные уступки не пойдут. Либо выход из ЕС без соглашения, либо...Председатель Еврокомиссии Дональд Туск отреагировал так: "Если сделка невозможна, но никто не хочет ее отсутствия, так у кого, наконец, хватит смелости сказать, в чем же заключается единственное позитивное решение?"Получается, "позитивное решение" — это остаться в ЕС. Но как быть с волей народа на референдуме? Битва за Британию (и за Европу) еще только разворачивается.