В Прикамье чиновника заподозрили в незаконной охоте на диких животных.

В Прикамье чиновника заподозрили в незаконной охоте на диких животных, передает канал "Россия 24".Сейчас сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку. Поводом стали фотографии, которые появились в интернете. На снимках, как утверждают в местной прессе, глава сельского поселения одного из районов вместе с товарищем позируют на фоне хищников. На одном из кадров чиновник сидит с ружьем уже на убитом медведе. На других фото его компаньон держит убитых рысей. Вот как прокомментировали снимки в Следственном комитете Пермского края:"В Пермском крае Следственный комитет проводит проверку по факту незаконной охоты чиновника на диких животных. Поводом стали фотографии, которые появились в Интернете. На снимках, как утверждают в местной прессе, — глава сельского поселения Кочевского района в компании бывшего топ-менеджера крупной энергетической компании позирует на фоне трофеев. Среди них — убитый медведь, который находился в спячке, а также 4 рыси".