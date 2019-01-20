Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – Дни.ру поинтересовались у эксперта.

Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – "Дни.ру" поинтересовались у эксперта.На Западе сейчас модно стало обвинять в харасменте живых людей. Некоторые российские знаменитости, по всей видимости, решили пойти еще дальше.По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, актриса Елена Антоненко внезапно решила о себе напомнить, затронув имя покойного Олега Табакова. "Даже если подобные события имели место, зачем о них говорить сейчас? Табаков на ее обвинения ответить уже не сможет", – заявил эксперт.Манукян склоняется к тому, что подобными грязными методами Антоненко пытается заработать себе очки популярности. "Она хочет о себе заявить, чтобы в России больше людей о ней узнали? Не думаю, что после подобного каминг-аута по возвращении в Россию из США ее творческая судьба сложится лучше, чем в 70-80-е годы", – добавил он.Стоит добавить, что мотивы артистки станут яснее, если вспомнить то, с каким энтузиазмом копаются в чужом грязном белье в эфире многих развлекательных программ. "Хотя, возможно истории Антоненко заинтересуют скандальные шоу на ТВ, там такое муссировать любят. Но это очень дурно пахнущая слава", – заключил Манукян.Ранее Елена Антоненко рассказала о сотрудничестве с прославленным режиссером Олегом Табаковым. По словам актрисы, много лет назад мэтр грязно приставал к ней.