В ливийском Триполи в ходе столкновений между силами обороны Триполи и Седьмой бригадой убит фотограф Ассошиэйтед Пресс Мухаммад бен Халифа.

В ливийском Триполи в ходе столкновений между силами обороны Триполи и "Седьмой бригадой" убит фотограф Ассошиэйтед Пресс Мухаммад бен Халифа.Ранее сообщалось, что в городе погибли 13 человек, 52 ранены.Столкновения в Триполи и к югу от него продолжаются со среды. Воюют силы защиты Триполи, относящиеся к правительству национального согласия Ливии, и силы "Седьмой бригад".Политический кризис в Ливии начался после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране царит двоевластие, передает РИА Новости.