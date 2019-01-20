В Казани завершилось субботнее шоу в рамках недели звезд Континентальной хоккейной лиги, в котором команды четырех дивизионов соревновались в мастерстве. В итоге победу одержали представители дивизиона Чернышева, набрав 9 очков.
В Казани завершилось субботнее шоу в рамках недели звезд Континентальной хоккейной лиги, в котором команды четырех дивизионов соревновались в мастерстве. В итоге победу одержали представители дивизиона Чернышева, набрав 9 очков.
Хоккеисты соревновались в шести конкурсах: "Круг на скорость", "Точность броска", "Надежная защита", "Эстафета хоккейного мастерства", "Сила броска" и "Хоккейный биатлон".
Самым быстрым оказался представитель московского "Динамо" нападающий Дмитрий Кагарлицкий, пробежавший круг за 13,016 секунды. Защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин стал автором самого мощного броска (164,22 км/ч). Форвард омского "Авангарда" Сергей Широков оказался самым метким, а его одноклубник Игорь Бобков – самым надежным вратарем.
Дивизион Чернышёва выигрывает Мастер-шоу #KHLAllStar 2019! pic.twitter.com/TsYupv03Ts
— КХЛ (@khl) 19 января 2019 г.
Самый сильный бросок #KHLAllStar 2019 у Александра Елесина – 164 км/ч. pic.twitter.com/s2MqyF6WqW
— КХЛ (@khl) 19 января 2019 г.
Дмитрий Кагарлицкий выигрывает круг на скорость – 13.016 секунды!#KHLAllStar pic.twitter.com/rYy5EzQWaq
— КХЛ (@khl) 19 января 2019 г.
Напомним, что Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани.