Украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину советуют уже сейчас начать поиски нового рабочего места. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, после предстоящих выборов политик отправится на вольные хлеба.

Украинскому министру иностранныхдел Павлу Климкину советуют уже сейчас начать поиски нового рабочего места. Помнению члена экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадима Манукяна, после предстоящих выборов политик отправится навольные хлеба.В беседе с "Дни.ру"общественник отметил, что отношения Москвы и Киева нормализуются и без участияКлимкина. Как только Петр Порошенко и его прихлебатели покинут свои посты, Украина и Россия заживут в мире и согласии."Пусть Климкин сильно непереживает. Россия и Украина между собой все отлично переформатируют. Но делатьмы это будем уже без самого Климкина, а также без Порошенко, Авакова, Турчиноваи прочих Гройсманов. С этими неуважаемыми господами России точно не о чемразговаривать", – заметил эксперт.Манукян возлагает большие надеждына предстоящие выборы украинского президента. "Этих персонажей из книги"Собачье сердце" украинский народ, я уверен, 31 марта снесет путемвыборов и забудет о них как о страшном сне. Подходит к концу пятилеткаиздевательств над народом Украины. Пора открыть новую светлую страницу, где небудет места тем политикам, которые должны еще при жизни гореть в аду, – резюмировалобщественник.На днях Павел Климкин заявил,что отношения между Москвой и Киевом необходимо "переформатировать". Он также подчеркнул, что власти Украины ищут"приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией. После он добавил, что нестоит ждать нормализации отношений этих двух стран в ближайшее время.