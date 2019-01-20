Любой шаг президента России Владимира Путина не дает покоя обособленной части населения Украины. Порой недовольство вызывает даже то, что не было вынесено на всеобщее обозрение.

Любой шаг президента России Владимира Путина не дает покоя обособленной части населения Украины. Порой недовольство вызывает даже то, что не было вынесено на всеобщее обозрение.Речь идет о крещенских купаниях, в которых принял участие Владимир Путин. В этом году президент принял решение совершить данный обряд "приватным образом".Тот факт, что Путин не афишировал свое купание в проруби, не могло пройти незамеченным со стороны жителей Незалежной. Примечательно, что на сей раз злые языки не были особо изобретательны – в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках главнокомандующего.Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов подтвердил в своем Twitter, что президентский ритуал в привычной манере. По сообщениям пресс-службы, Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.