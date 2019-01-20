В Сибири и на Урале прошли региональные полуфиналы всероссийского конкурса Лидеры России. Кто уже в скором будущем может занять серьезные позиции в системе госуправления?

В Сибири и на Урале прошли региональные полуфиналы всероссийского конкурса "Лидеры России". Кто уже в скором будущем может занять серьезные позиции в системе госуправления?Эта птица высокого полета, мечта которой, конечно, о небе. Сбылась! Причем дважды. Анна Микшевич — из тех, кто играет по-крупному. Привлечь инвестиции — в Титановой долине это почти 20 миллиардов рублей — уверяет, только начало. Или, например, запустить производство. С нуля.Титан мировой авиации Boeing без титана российского далеко бы точно не улетел. Это уже второй завод на Урале, где знак качества – "сделано в России" — на каждой детали. И это особая гордость для Анны, ее проект. Как и запуск цеха, где обретают крылья легкие двухмоторные Л-410."Я горжусь тем, что работаю в команде, которая реализует крупнейшие проекты нашего региона", — призналась Анна Мишкеич, начальник отдела по сопровождению резидентов ОАО "Особая экономическая зона "Титановая долина".И каждый раз все выше. Их амбиции, кажется, безграничны. Лидеры, которые вдохновляют и ведут за собой."Мне кажется, наша национальная черта — с дивана рассуждать о том, как обустроить Россию. А ты встань с дивана и обустрой", — говорит один из участников конкурса "Лидеры России".Знаешь, как лучше, сделай сам. Это уже история о тех, кто не боится взять все в свои руки, а значит, заявить о себе, чтобы небольшая лаборатория превратилась в одну из крупнейших инженерно-изыскательских компаний в регионе. А, например, творческое увлечение ретроснимками стало семейным бизнесом.Предприниматели, ученые, инженеры — они уже успешны. Каждый — в своей сфере. Но что значит быть первым среди лучших?"Очень многие воспринимают конкурс "Лидеры России" как некий карьерный лифт, как конкурс для замещения каких-то позиций и должностей. На самом деле это не главная наша цель. Главная цель — дать людям возможности для самореализации", — отметил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.Новинка этого года — конкурс социальных проектов. Не просто придумать — реализовать в своем регионе.Конкуренция огромная, но борьба равная. И ставки высоки. Ведь на кону — выход в финал. Участники работают по группам. Десятки круглых столов. Но вот что обсуждают, неизвестно. Суть тестов и задач — под строжайшим секретом.Почти все этапы конкурса — за закрытыми дверями. Это для прессы. Ну, а для участников открыты двери возможностей.Министры, губернаторы, топ-менеджеры крупнейших компаний — лидеры дня сегодняшнего станут наставниками для лидеров будущего. И это тот случай, когда не просто делятся опытом, но и присматривают кадры для себя."Я все-таки рассчитываю, что найду сотрудника, в том числе и для полпредства", — сказал Николай Цуканов, полпред в УРФО.И это — уже победа! Перспективы новой работы — у каждого. А финалисты — их объявят в марте — получат еще и денежные гранты: миллион рублей на персональную программу обучения. А еще войдут в золотой фонд кадрового резерва страны.