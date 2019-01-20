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<a href="http://33live.ru/novosti/20-01-2019-lyuboj-s-ulicy-tak-spoet-zavershayushhej-kareru-pugachevoj-obyavili-bojkot.html" target="_blank">Любой с улицы так споет: завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот</a> - В апреле состоится Большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию. Событие уже сейчас можно назвать одним из самых неоднозначных страниц в биографии Примадонны. По мнению известного критика Сергея Соседова, выступление народной любимицы превратится в раут для богачей.