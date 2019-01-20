Школьник из башкирского города Сибай Арслан Каипкулов, которому президент РФ Владимир Путин устроил экскурсию по своему самолету, показал, что находится внутри лайнера Ил-96-300.

Башкирский школьник Арслан Каипкулов показал, что находится внутри лайнера российского лидера Владимира Путина.Репортаж из Ил-96-300 он выложил на своем канале YouTube.Мальчик отметил, что для него большая честь попасть на столь секретный объект, и рассказал, что самолет похож на большую квартиру.Арслану даже удалось взять интервью у обслуживающего персонала, и он похвалился доброжелательным отношением сотрудников и их готовностью отвечать на вопросы.В ответ сотрудники борта №1 пожелали ему крепкого здоровья и исполнения всех желаний.Путин узнал о мальчике перед визитом на форум волонтеров из видеоролика, где Арслан рассказывал о том, что увлекается авиамоделированием и мечтает посмотреть на Ил-96-300. Путин пообещал пригласить его в Москву