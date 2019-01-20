Герцог и герцогиня Сассекские покинут свой роскошный особняк в Котсуолд-Хилс в течение нескольких недель. О переменах в жизни Меган Маркл и принца Гарри сообщили близкие к семье источники.

Герцог игерцогиня Сассекские покинут свой роскошный особняк в Котсуолд-Хилс в течениенескольких недель. О переменах в жизни Меган Маркл и принца Гарри сообщили близкие к семье источники.Супруги сняли в аренду дом недалеко от города Чиппинг-Нортон в графстве Оксфордшир. Примернаястоимость особняка составляет 2,5 миллионов фунтов. Родственники преподнесли такой дорогой подарок герцогу и герцогине, чтобы они могли на время отдохнуть от королевских обязанностей и спрятаться от внимания прессы в Кенсингтонском дворце. Ожидалось,что пара сохранит этот особняк даже после того, как переедет во Фрогмор-Хаус в Виндзоре.Однако и принц Гарри приняли решение сократить время аренды. Источник, близкий ксупругам, полагает, что такой неожиданный шаг связан с финансовыми трудностями,которые возникли, когда семья решила содержать два дома. Известно, что дом вВиндзоре стоит около 3 миллионов фунтов. Несмотря на то что ремонт будет сделан засчет средств из королевского фонда, герцогу и герцогине предстоит самимзаплатить большую сумму за внутреннее обустройство особняка.Другой источникуверен, что истинной причиной переезда является проблема безопасности. Дом в Оксфордшире находится недалеко от гостиницы Сохо Фармхаус, где друзьябывшей актрисы любят проводить время.Несмотря на точто особняк располагается далеко от города, он может стать мишенью для злоумышленников. Королевская охрана предпримет все меры для защиты пары, однако они будут гораздо слабее, чем в Виндзоре или Сандригеме. Местные жители беспокоятся, что появление и принца Гарри может осложнить работуполицейских.