Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел торжественную литургию и освятил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в Киеве в честь праздника Крещения Господня. На крещенское купание собрались несколько тысяч верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил воды Днепра в Оболонском районе после торжественной литургии в честь праздника Крещения Господня в Киево-Печерской лавре.Во время литургии митрополит просил о мире на Украине и единстве православной церкви.На крещенское купание собрались несколько тысяч православных, принадлежащих канонической УПЦ, передает ТАСС.