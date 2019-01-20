Футбольный клуб Монако на своем поле проиграл Страсбургу в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Футбольный клуб "Монако" на своем поле проиграл "Страсбургу" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.В составе победителей дубль оформил Людовик Ажорк (12-я и 68-я минуты), еще по мячу забили Адриен Томассон (17-я), Ибраима Сиссоко (63-я) и Юссуф Фофана.(90-я). У хозяев отличился Радамель Фалькао (22-я).Отметим, что "Монако" с 7-й минуты играл в меньшинстве после удаления Налдо. Однако на 69-й минуте игрок "Страсбурга" Стефан Митрович получил красную карточку и уравнял составы. У монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте. Новичок команды испанец Сеск Фабрегас отыграл всю встречу."Монако" продлил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до пяти матчей и с 15 очками находится в зоне вылета на 19-м месте. "Страсбург" с 32 баллами идет пятым.