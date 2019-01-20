Полностью восстановлено движение на Ферганской улице в Москве, где утром 19-го просел грунт.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-01-2019-na-ferganskoj-ulice-gde-prosel-grunt-vosstanovleno-dvizhenie.html" target="_blank">На Ферганской улице, где просел грунт, восстановлено движение</a> - Полностью восстановлено движение на Ферганской улице в Москве, где утром 19-го просел грунт.
[url=http://33live.ru/novosti/20-01-2019-na-ferganskoj-ulice-gde-prosel-grunt-vosstanovleno-dvizhenie.html]На Ферганской улице, где просел грунт, восстановлено движение[/url] - Полностью восстановлено движение на Ферганской улице в Москве, где утром 19-го просел грунт.