Полностью восстановлено движение на Ферганской улице в Москве, где утром 19-го просел грунт.

Полностью восстановлено движение на Ферганской улице в Москве, где утром 19-го просел грунт, пишет ЦОДД в своем "Твиттере".Подобный инцидент уже происходил там 15 января.