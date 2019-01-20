О том, что отношения британских
герцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон не сложились известно уже давно. Конфликт
то затихает, то разгорается вновь.
О том, что отношения британских
герцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон не сложились известно уже давно. Конфликт
то затихает, то разгорается вновь.
На днях беременная герцогиня
Сассекская Меган Маркл опять подлила масла в огонь. Супруга принца Гарри
заявила, что не собирается рожать в лондонском госпитале святой Марии, в котором Миддлтон
произвела на свет троих отпрысков.
По словам анонимного источника, Маркл пренебрежительно относится ко всему, что хоть как-то соотносится с ее знаменитой родственницей.
"Она не желает делать ничего,
что делала Кейт Миддлтон", – рассказал журналистам один из придворных.
Жена принца Гарри уже решила,
что ее малыш появится на свет в больнице Фраймли Парк в графстве Суррей. Как
сообщает газета The Sun, в роддоме, который выбрала герцогиня, условия, более
чем скромные: в палате не будет телевидения, щедрого меню с шампанским и
фруктами, а все удобства будут находиться на этаже, понятное дело, что королевские особы ранее в эту больницу для бедных не заглядывали.
Отметим, что ранее Меган
заявляла, что будет рожать дома. Кроме того, она намеревалась отказаться от любых обезболивающих
препаратов и испробовать технику гипноза. Судя по всему, супруга принца Гарри пока
еще находится в раздумьях. Что ж, у Маркл пока есть время для размышлений,
поговаривают, что малыш знаменитости появился на свет только в апреле.