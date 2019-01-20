О том, что отношения британских герцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон не сложились известно уже давно. Конфликт то затихает, то разгорается вновь.

О том, что отношения британскихгерцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон не сложились известно уже давно. Конфликтто затихает, то разгорается вновь.На днях беременная герцогиняСассекская Меган Маркл опять подлила масла в огонь. Супруга принца Гарризаявила, что не собирается рожать в лондонском госпитале святой Марии, в котором Миддлтонпроизвела на свет троих отпрысков.По словам анонимного источника, Маркл пренебрежительно относится ко всему, что хоть как-то соотносится с ее знаменитой родственницей."Она не желает делать ничего,что делала Кейт Миддлтон", – рассказал журналистам один из придворных.Жена принца Гарри уже решила,что ее малыш появится на свет в больнице Фраймли Парк в графстве Суррей. Каксообщает газета The Sun, в роддоме, который выбрала герцогиня, условия, болеечем скромные: в палате не будет телевидения, щедрого меню с шампанским ифруктами, а все удобства будут находиться на этаже, понятное дело, что королевские особы ранее в эту больницу для бедных не заглядывали.Отметим, что ранее Меганзаявляла, что будет рожать дома. Кроме того, она намеревалась отказаться от любых обезболивающихпрепаратов и испробовать технику гипноза. Судя по всему, супруга принца Гарри покаеще находится в раздумьях. Что ж, у Маркл пока есть время для размышлений,поговаривают, что малыш знаменитости появился на свет только в апреле.